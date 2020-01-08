عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالتفاصيل.. أول هاتف من ريلمي الصينية بتكنولوجيا 5G

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت شركة ريلمي الصينية للهواتف الذكية، الثلاثاء، في مناسبة للإعلان عن أول جهاز لها من الجيل الخامس، إنها شحنت 25 مليون هاتف في 2019، وتأمل بأن تشحن 50 مليونا في 2020.



يبلغ سعر الجهاز من طراز الجيل الخامس ريلمي إكس 50 نحو 3499 "يوان" (359.71 دولار) للنموذج الأرخص، وهو ينتمي لفئة الأجهزة المتوسطة، لكن بسعر أقل مقارنة بأجهزة الجيل الخامس التي أطلقتها علامات تجارية صينية أخرى.

وأطلقت كل من هواوي تكنولوجيز وأوبو أربعة طرز لأجهزة الجيل الخامس، بينما أطلقت شاومي ثلاثة طرز، وقال رئيسها التنفيذي لي جون العام الماضي: "إن الشركة تهدف لإزاحة الستار عن عشرة طرز على الأقل في 2020".

أما أبل التي تعثرت مبيعاتها في الصين منذ ذروة 2015 فتتوقع إطلاق جهاز من الجيل الخامس هذا العام.

يأتي إطلاق هواتف ذكية من الجيل الخامس في الصين تزامنا مع التحديث السريع للبنية التحتية للاتصالات هناك، لتشمل محطات الجيل الخامس. وقالت تقارير وسائل إعلام رسمية: "إن لدى الصين 113 ألف محطة في الخدمة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني".

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أعطى ذلك شركات الهواتف الذكية حافزا لزيادة المبيعات محليا. ونزل إجمالي مبيعات الهواتف الصينية 4.5% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بحسب بيانات الحكومة.

وقال تشيس تشي مدير التسويق العالمي في ريلمي: "إنه يتوقع أن يشتري عددا كبيرا من العملاء هواتف أحدث مع تحسن شبكات الجيل الخامس".

وأضاف أن الشركة ستركز على أوروبا والشرق الأوسط العام الجاري.

نشأت ريلمي كعلامة فرعية تحت مظلة أوبو، التي تعد من أكبر الأسماء الصينية في مجال الهاتف الذكي، قبل أن تنفصل كوحدة مستقلة.

ونمت شحنات الشركة في الهند لنحو أربعة أمثالها بين الربع الثالث من 2018 والثالث من 2019، وفقا لبيانات من آي.دي.سي لأبحاث السوق.

وعزا ويل وُنج، الذي يرصد قطاع الهواتف الذكية الصيني في آي.دي.سي، نجاح ريلمي في الهند إلى علاقتها بأوبو المعروفة بمنحها شركاء البيع بالتجزئة هوامش أعلى مقارنة مع المنافسين.

وأضاف أنه في حين أن الصين سوق جديدة للعلامة، فإنها ستصبح ذات أولوية، نظرا لأن 70% من السوق لا تزال في الشريحة المنخفضة إلى المتوسطة.