عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واي براش.. فرشاة إلكترونية تنظف الأسنان في 10 ثوان

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

في العام الماضي، وعدت شركة "فاستيش" (FasTeesH) الفرنسية بتصميم فرشاة أسنان ربما تمثل معجزة محتملة في عالم طب الأسنان.



والآن بعد مرور عام، كشفت الشركة النقاب عن التصميم النهائي لفرشاة أسنان "واي-براش" (Y-Brush) ذات تصميم غريب يمكنها تنظيف الأسنان في مدة لا تتجاوز 10 ثوانٍ، حسب موقع "سي نت" الأمريكي.

وعرضت الشركة الفرشاة الإلكترونية ذات التصميم الغريب على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي الذي يُقام سنوياً في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، ويمكن للعملاء شراء الفرشاة.

وسعت الشركة الفرنسية إلى إعادة تصور كيف نغسل أسناننا، وبدلاً من تحريك رأس صغير لفرشاة أسنان عادية من سِنة إلى أخرى على مدار دقيقتين، تقوم "واي-براش" بتنظيف نصف فمك في 5 ثوانٍ.

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وتشبه "واي-براش" واقي الفم الرياضي، لكنها تمتلئ بشعيرات من النايلون بزاوية 45 درجة، وهو المستوى الذي توصي به "جمعية أطباء الأسنان الأمريكية" من أجل سلامة اللثة.

ويهتز المحرك الموجود داخل المقبض الصغير على شكل شبه منحرف لتنظيف جميع أسنانك مرة واحدة في الجزء العلوي أو السفلي من فمك.

وبالنسبة إلى سعر الفرشاة، فهي تكلف 125 دولارا، وهو سعر مناسب بالمقارنة بتكلفة فرشاة الأسنان الكهربائية الذكية التي تصل إلى 100 دولار، بينما تكلف أنواع أخرى من فرش الأسنان الذكية المجهزة بتقنية البلوتوث 180 دولارا.

ويمكن للعملاء طلب شراء الفرشاة الجديدة عبر الإنترنت، لكنها لن تشحن إليهم حتى مارس/آذار المقبل.

وخضعت فرشاة الأسنان الفريدة من نوعها لتجارب مختبرية، وكذلك تقييم فريق بحث يضم 3 آلاف مستهلك، وتخضع "واي-براش" حاليًا لدراسة طبية.