سلطان بن زايد رجل التراث الإماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:نجاة الفارس

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، مساء أمس الأول في مقر الاتحاد بأبوظبي، ندوة بعنوان «سلطان بن زايد فقيد الوطن والتراث العربي»، تحدث فيها كل من سعيد علي المناعي مدير إدارة الأنشطة في النادي، والدكتور حمدان الدرعي رئيس قسم البحوث والدراسات في مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، والإعلامي عبد الرحمن نقي عضو مجلس الإدارة مدير الإعلام والاتصال في الاتحاد.

حضر الندوة فاطمة المنصوري مديرة المركز، والروائي علي أبو الريش، ومحمد شعيب الحمادي رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد في أبوظبي.

في كلمته أكد عبد الرحمن نقي أن المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان كانت له بصمات واضحة في خدمة وطنه، وجهود راسخة برفقة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إرساء دعائم الاتحاد.

وقال نقي، إن «صلة الشيخ سلطان بن زايد بالتراث الإماراتي لم تنقطع، فقد كان داعماً له ومشجعاً لأجيال اليوم على معرفة تراث آبائهم في البر والبحر».

أما سعيد المناعي، فأكد أن الندوة تأتي في إطار الوفاء والعرفان لفضل الشيخ سلطان بن زايد، واستحضاراً لذكراه، واستلهاماً للدروس والعبر من مسيرته التي حفها العطاء والبذل والسخاء، منوهاً بدور المغفور له في تحقيق الكثير من المنجزات، من خلال الأدوار التي مارسها، والمبادرات التي أطلقها.

وقال المناعي، إن المغفور له تربى في مدرسة زايد، وكان مساهماً في عملية البناء والتنوير، بوصفه رجل التراث العربي، والأمين على حفظه وتوثيقه ونقله للأجيال، مؤكداً أنه رحمه الله كان يتابع الأنشطة والفعاليات التراثية شخصياً، ويقف على كل كبيرة وصغيرة.

ووصف المناعي نادي تراث الإمارات بأنه غرس الشيخ زايد، الذي تعهّده بالرعاية المغفور له الشيخ سلطان بن زايد، مقدماً سرداً لمراحل إنشاء النادي خلال ربع قرن من الزمن، وقال إنه بدأ باسم نادي التراث البحري في عام 1993.

وتوقف المناعي عند بعض المحطات التي شهدها النادي في طريق تطوره، مثل إنشاء إدارة الأنشطة، ومراكز النادي الثمانية المنتشرة في مناطق أبوظبي، ووصفها بأنها ثمانية محاضن تربوية يدرس فيها التراث وتعلم فيها أصول الموروث الشعبي، كما تناول جزيرة السمالية، وأهم البرامج التي تحتضنها، مثل برنامج دروب المعاني الذي يركز على مفهوم السنع.

كما تحدث أيضاً عن قرية وإسطبلات بوذيب العالمية للقدرة، التي بدأت بثمانية طلاب للتدريب على الفروسية، واليوم لديها 160 فارساً من خريجيها ينتشرون في كافة إسطبلات الدولة، وأشار إلى المهرجانات التي ينظمها النادي، وأثر رؤية الشيخ سلطان بن زايد في إسهامها بدعم الموروث ونشره.

وقدم الدكتور حمدان الدرعي ورقة بعنوان «سلطان بن زايد آل نهيان والجهود العلمية لتدوين وتوثيق التراث العربي والمحلي: مركز زايد للدراسات والبحوث نموذجاً»، تناول فيها الدور الكبير للمركز منذ افتتاحه في العام 1999 في مدينة العين باسم مركز زايد للتراث والتاريخ، بهدف المحافظة على تراث الآباء والأجداد.

وتحدث الدرعي عن إسهام الفقيد في جمع الوثائق البريطانية؛ لما لها من أهمية في توثيق تاريخ الإمارات، حيث أوفد الدرعي إلى بريطانيا ليطلع على تلك الوثائق، وقال الدرعي إنه عثر ضمن الوثائق البريطانية عن فترة الاتحاد على ملف يتحدث عن سعي الوالد المؤسس «طيب الله ثراه» لحصول الشيخ سلطان «رحمه الله» على أفضل تعليم متاح في تلك الفترة.

وتناول الدرعي مشروع معجم لهجة الإمارات، الذي استهلك قرابة السبع سنوات لإنجازه، وكان الشيخ سلطان يتابع شخصياً مراحل إنجازه، وأتى في إطار المحافظة على التراث المحلي والذاكرة الشعبية من الاندثار من خلال التوثيق.

ولفت إلى إنجاز كتاب «زايد رحلة في صور»، حيث طلب الشيخ سلطان ألف صورة، وقام بفرزها شخصياً، وقال الدرعي إن ما يميز هذه الصور أنها مستقاة من مصادرها الأصلية، مثل إرشيف مبارك بن لندن، وبعض المجموعات الخاصة، كذلك تحدث عن كتاب «الأطلس البحري» لأبوظبي الذي أنجزته وحدة البحوث البيئية في نادي تراث الإمارات، خلال سبع سنوات من 1998 -2005.

وقال الدرعي، إن الشيخ سلطان بن زايد كان حريصاً على أن تستثمر موارد المركز في تخريج باحثين وباحثات نجد اليوم إصداراتهم ذات الجهد العلمي والدقة البحثية العالية ترفد المكتبة.

وصاحب الندوة معرض لصور المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، توثق لاهتمامه في مختلف الأنشطة التراثية، مثل الصقارة، والفروسية، والهجن، والمحامل التراثية، وغيرها من الأنشطة، هذا بالإضافة إلى لافتات حملت عدداً من أقواله عن التراث وأهميته، منها: «التمسك بالجذور والحفاظ على الموروث الأساس المتين الذي تبنى عليه الحضارة الصحيحة»، «إن التراث يمثل بالنسبة لنا هوية وطن»، كما تم عرض فيلم قصير يوضح جهود الشيخ سلطان في حماية الموروث الشعبي.