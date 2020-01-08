واشنطن: لن نغادر العراق.. ولا تصعيد مع إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارك ميلي أنّ الرسالة التي أرسلتها القيادة العسكرية الأمريكية لنظيرتها العراقية الاثنين لإبلاغها بأنّ الجنود الأمريكيين سيبدأون بالانسحاب من العراق هي «مسودّة غير موقّعة» وقد أرسلت «عن طريق الخطأ»، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أمس تسلمه رسالة من الأمريكيين الاثنين «موقعة» من قائد العمليات العسكرية الأمريكية في البلاد تفيد ب«إعادة التموضع بهدف الانسحاب من البلاد»، بينما جددت واشنطن تحذيراتها من تهديدات إيرانية للسفن التجارية في الخليج.

وقال الجنرال ميلي للصحفيين «إنّها مسودّة غير موقّعة» أرسلت إلى بعض القادة العسكريين العراقيين لأنّ تحرّكات القوات الأمريكية في العراق زادت في الأيام الأخيرة. وأضاف «ما كان يجب أن تُرسل»، مشدّداً على أنّ ما حصل «كان خطأ ارتُكب بحسن نية». وفي الرسالة الموجّهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية يقول الجيش الأمريكي إنّ قوات التحالف التي تقودها واشنطن بصدد تنفيذ عمليات «إعادة تموضع» بهدف «الانسحاب من العراق بصورة آمنة وفعّالة».

ولكنّ الجنرال ميلي قال إنّ هذه الفقرة بالتحديد «صيغت بشكل سيئ» لأنها «تعني انسحاباً، وهذا ليس ما يحدث».

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بدوره نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن تكون بلاده قد قرّرت إخراج قواتها من العراق. وقال «ليس هناك أيّ قرار على الإطلاق بمغادرة العراق... لم يتّخذ أي قرار بالخروج من العراق. نقطة على السطر». وإذ شدّد إسبر على أنّ القوات الأمريكية بصدد عملية إعادة تموضع لا غير، شدّد على أنّ «الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي».

من جهة أخرى، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن ضرورة توثيق اعتراف الولايات المتحدة بأن الوثيقة المتعلقة بالانسحاب الأمريكي من العراق، وصلت إلى الإنترنت بالخطأ. وذكرت زاخاروفا، أن ذلك لن يسمح لواشنطن لاحقاً بإلقاء اللوم في ذلك على «الهاكرز الروس». وقالت الدبلوماسية الروسية، عبر صفحتها على فيسبوك: أقترح توثيق كلمة «خطأ»، وإلا سيلقون اللوم مجدداً على «الهاكرز الروس».

في غضون ذلك، حذر موقع الإدارة البحرية الأمريكية الإلكتروني، مجدداً من وجود تهديدات للسفن التجارية الأمريكية، من جانب إيران ووكلائها في الخليج والمنطقة المحيطة، وذلك رداً على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية، الجمعة، قرب مطار بغداد. ولا يختلف التحذير، الساري منذ يوم الاثنين وحتى 13 يناير، كثيراً عن التحذير الأول الذي صدر يوم الجمعة. وقال التحذيران: «لا يزال هناك احتمال حدوث عمل إيراني ضد الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة».

في المقابل، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نقلاً عن قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الأدميرال علي تنكسیري قوله: إن القوة البحرية للحرس الثوري على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة الإيرانية، وستزيد من جاهزيتها في ظل ظروف المنطقة. (وكالات)