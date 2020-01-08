الاحتلال ينكل بالمصلين في الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحمت ما تسمى «جماعات الهيكل» المزعوم، المسجد الأقصى المبارك، أمس الثلاثاء، بذريعة إحياء ما يسمى «ذكرى حصار الهيكل» المزعوم.

وفي الفترة الصباحية، تقدم الحاخام المتطرف يهودا غليك 88 مستوطناً بحراسة مشددة لعناصر شرطة الاحتلال، الذين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية في الساحات، وبعضهم قام بتأدية صلوات «تلمودية» قبالة قبة الصخرة ومصلى «باب الرحمة»، قبل المغادرة من جهة باب السلسلة.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين الموجودين في منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال من الشرطة والوحدات الخاصة هاجمت المصلين من النسوة والشبان والفتية أثناء وجودهم في الساحة العلوية لمصلى باب الرحمة، ولاحقتهم واعتدت عليهم بالضرب، كما اعتدت على سيدة كانت تحمل طفلها بيدها وقامت بدفعها.

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وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتدت على شابة بالدفع والضرب ثم قامت باعتقالها، كما لاحقت 4 شبان واعتدت عليهم بالضرب المبرح وأوقعتهم أرضاً ووضعت القيود بأيديهم واقتادتهم لمركز شرطة باب الأسباط.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على موظفي دائرة الأوقاف ومطاردة حراس المسجد واعتقال بعضهم.

وجرفت قوات الاحتلال يرافقها عدد من المستوطنين، مساحات واسعة من أراضي المواطنين بمدينة الخليل. وأفاد سامر جابر أحد أصحاب الأراضي المستهدفة، بأن الاحتلال جرف ما لا يقل عن 50 دونماً من أراضيهم، وأن عمليات التجريف تتم بوتيرة متصاعدة في محيط المنازل وقد طالت حقولهم ومزروعاتهم. واقتحمت قوات الاحتلال، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس. وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن الاحتلال اقتحم الموقع الأثري، برفقة وزير الآثار في الحكومة «الإسرائيلية»، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت الموقع أمام المواطنين ومنعت دخولهم للمنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال، 19 فلسطينياً خلال مداهمات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية، في حين اقتحمت قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، والمهددة بالتهجير والإخلاء، وهدمت خيامها للمرة ال171 على التوالي. (وكالات)