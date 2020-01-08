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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جمع الكاتب بلال علي حبيب في كتابه «كلام من ذهب» العديد من الحكم والعبر والشعر والقصص التي تحمل مضامينها من الكلام ما قلَّ ودلَّ، أو بالأحرى ما قلَّ وجلَّ، وقد اختارها الكاتب بدقة بالغة وفهم حاذق يتناسب وذائقة القراء بمختلف ثقافاتهم وتوجهاتهم الفكرية.
وقدم الكاتب لعمله بمقدمة يقول فيها: «كلام من ذهب» هو معجمٌ أدبيّ جمعتُ فيه كلّ ما راقَ لي طوال السّنوات الماضية من أقوال وحكم وأشعار ونصوص ومقتطفات أدبيّة وفلسفيّة وأضفتُ إليها. وراعيتُ عند إعداده تشكيل المفردات والكلمات قَدْر الإمكان.. مع تبيان صاحب كلّ قول تَوَخِّياً للأمانة لأدبيّة، آملاً أنْ ينالَ إعجاب القرّاء.
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