الجيش الليبي يحرر الوشكة.. ويتقدم باتجاه مصراتة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مصادر عسكرية، أمس الثلاثاء، أن ‏‎قوات الجيش الوطني الليبي، واصلت تقدمها باتجاه مدينة مصراتة، بعد سيطرتها على منطقة الوشكة الواقعة غربي ‎سرت. وتحدثت وسائل إعلام، عن سيطرة قوات الجيش على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين بالإضافة إلى الوشكة. وأشارت إلى أن سلاح الجو التابع للجيش شن ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لقوات الوفاق في بوقرين ولحسون والبويرات.

وأعلن الجيش الليبي، أن قواته تقدمت إلى ما بعد مدينة سرت، للسيطرة على مواقع جديدة. وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على «فيسبوك»، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت، وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة.

من جهته، أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية، فرج المهدوي، بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق وأكثرها عدداً، وذلك بعدما بسط سيطرته على مدينة سرت الاستراتيجية.

وأحكمت قوات الجيش الليبي السيطرة على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ «قوة حماية وتأمين سرت» التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.

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وأظهر فيديو سيطرة الجيش على مدرعات تركية من نوع «لميس» في نفس المدينة، وهي مدرعات أرسلتها تركيا إلى ميليشيات الوفاق. وظهر في المقطع صوت لأحد عناصر الجيش الوطني الليبي، على ما يبدو يؤكد أن «المدرعة تركية تابعة لأردوغان وأنها جديدة وسيتم استعمالها».

ونشر موقع قناة العربية الإخبارية، خريطة جديدة لانتشار الجيش الليبي بعد سيطرته على مدينة سرت وتوسّعه ميدانياً على حساب قوات الوفاق، أظهرت تطويقاً كاملاً لمدينة مصراتة من كل الاتجاهات، بعد بسط قواته نفوذها على كل المداخل والمخارج المحيطة بالمدينة، وإحكام قبضته على جميع المواقع الاستراتيجية التي كانت تستخدمها قوات مصراتة إما لمهاجمة الجيش وإما لتلقي الدعم العسكري التركي، ويتعلق الأمر خاصة بقاعدة القرضابية الجوية بمدينة سرت.

وقال اللواء فرج المهدوي ل«العربية.نت»، إن السيطرة على مدينة سرت ستُضيق الخناق على الميليشيات المسلحة خاصة الموجودة بمدينة مصراتة، حيث سيقطع الجيش الإمدادات العسكرية عن الميليشيات التي كانت تصلها من تركيا عبر قاعدة القرضابية الجوية، مضيفاً «لقد حرمنا الميليشيات من مدينة سرت وأصبحت الآن مصراتة هدفاً لنيران الجيش الليبي من أقرب نقطة».

وشن الطيران الليبي الثلاثاء، غارات جوية استهدفت، تجمّعاً لميليشيات مصراتة في منطقة تاورغاء وغرفة عمليات كتيبة حطين في مصراتة، وفق ما أفادت غرفة الكتيبة 134 حماية قاعدة الوطية الجوية.

على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، تشكيل مجلس لتسيير شؤون سرت بعد سيطرة الجيش عليها. كما أعلنت الحكومة عن تعيين جبريل أحمد محمد الزروق مديراً جديداً لإذاعة المدينة. (وكالات)