شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: سُنة دبي التطوير.. ولن أتوقف عن التجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الثاني لرئيس مجلس دبي، مجموعة قرارات تشمل تطوير «أجندة الخمسين هدفاً» لإمارة دبي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بحيث يُعلن عنها خلال 60 يوماً، على أن يتم تضمين هذه الأهداف في اتفاقيات الأداء الخاصة بمديري العموم، ووضع نظام جديد لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية بإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم يُلزمها بتشكيل مجالس إدارة كسلطة عليا بحيث يمنع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة، ويلزم مجالس الإدارة بتشكيل لجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر ورفع تقارير أداء سنوية للحكومة.كما أقرّ مجلس دبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم البدء فوراً بتطوير مخطط حضري جديد لإمارة دبي يعمل على تغيير خارطة جودة الحياة فيها ويضمن أن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل المرافق العالمية لكل السكان، واعتمد المجلس آليات واستراتيجيات لتطوير النظام الاقتصادي للإمارة، وإضافة قطاعات جاذبة بما يضمن تفوق دبي وتنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية.ووجه صاحب السمو بأن يسلّم المفوضون الستة في المسارات التنموية، التي تشكل أساس عمل «مجلس دبي»، خطط المئة يوم خلال أسبوعين من تاريخه.وشملت القرارات التي اعتمدها سموه في مجلس دبي أيضاً، إنشاء «مجلس دبي للإعلام» برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي نائباً للرئيس وعضواً منتدباً، على أن يضم المجلس: المكتب الإعلامي ومُدن الإعلام والإنتاج والاستوديوهات والشبكات الإذاعية والتلفزيون والصحف ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.كذلك تم استحداث منصب نائب مدير عام لكل دوائر دبي، وإطلاق برنامج قيادي بإشراف مجلس دبي لتأهيل مديري عموم ورؤساء تنفيذيين جدد، وانشاء لجنة مركزية لاعتماد التعيينات القيادية في الإمارة.وتهدف هذه القرارات إلى تطوير منظومة عمل شاملة ومتكاملة ذات رؤية مستقبلية للارتقاء بمجالات العمل والحياة في إمارة دبي كافة ، تحت مظلة «مجلس دبي»، وذلك بما يتفق مع وثيقة 4 يناير 2020 التي أعلنها سموه، متعهداً فيها مواصلة العمل على تطوير إمارة دبي، وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة، وإعادة بناء الهياكل المؤسسية ووضع أهداف ومستهدفات جديدة، بما يضمن تحقيق تحولات حقيقية في إمارة دبي تحافظ على تفوقها وريادتها في المنطقة والعالم.وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا تطوير خطة من خمسين هدفاً لدبي خلال الخمسة أعوام القادمة سنعلنها خلال 60 يوماً.. خمسون هدفاً في الخطة سنضمنها في اتفاقيات الأداء الخاصة بمدراء العموم. ما نعلنه سننفذه عبر فريق العمل.. أو نستبدل الفريق».وأكد سموه أن «تشكيل مجلس دبي هو بداية لسلسلة من التغييرات الإيجابية في الإمارة بما يتناسب مع الأوضاع الإقليمية والعالمية.. سُنّة دبي هي التغيير والتطوير المستمر.. ولم أتوقف شخصياً عن التجديد والتغيير منذ خمسين عاماً.. ولن أتوقف»، مضيفاً سموه: «مع كل اجتماع لمجلس دبي سنطلق مشروعاً جديداً» لافتاً سموه: «أبحث عن الجيل الجديد من قيادات دبي».وأشار صاحب السمو بالقول: «لا بدّ من المتابعة المستمرة لكافة مؤشرات تنافسيتنا العالمية، وبناء المدينة الأفضل للحياة يتطلب الاهتمام بكافة مسارات التطوير والعمل كفريق واحد».وختم سموه: «مجلس دبي سيبقى مرناً لإضافة أية مسارات تنموية جديدة ووظيفته صُنع التحولات الكبرى في الإمارة ومتابعة الحراك التنموي العام للإمارة إقليمياً وعالمياً».



أبرز القرارات:



أجندة من 50 هدفاً ومشروعاً لإنجازها خلال 5 سنوات

اعتماد نظام جديد لحوكمة الشركات بإشراف مكتوم بن محمد

تشكيل مجلس دبي للإعلام برئاسة أحمد بن محمد

قطاعات اقتصادية جديدة وآليات لتطوير النظام

استحداث منصب نائب مدير عام في دوائر دبي كافة

برنامج لتأهيل مديري العموم والرؤساء التنفيذيين الجدد