«تنفيذي الشارقة» يطلع على خطط التحول الرقمي للخدمات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال جلسته جملة من الموضوعات الحكومية الهامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تصب في تطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات لكافة القاطنين على أرض إمارة الشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على العرض المقدم من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في إمارة الشارقة، حول خطط وآليات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والجهود المبذولة لتوفير بنية شبكية رقمية متقدمة توفر أسرع وأفضل الخدمات للمتعاملين.

ووافق المجلس على مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من هيئة مطار الشارقة الدولي حول إصدار لائحة للمشتريات والمزايدات.

وأوضح علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن اللائحة تأتي ضمن سعي الهيئة لتعزيز إجراءاتها وتنظيم كافة عمليات ومعاملات المشتريات والمزايدات وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المهنية.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة في إمارة الشارقة وبعد الاطلاع على القانون وإبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواده، وجه المجلس بدراسة الملاحظات والعمل على تضمينها مشروع القانون.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمقرر انعقادها يوم غد الخميس.

(وام)