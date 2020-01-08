«الوطني» يوافق على مشروع قانون بشأن كلية الشرطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:سلام أبوشهاب

قرر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية، أمس الثلاثاء، بمقره في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وممثلين عن وزارتي شؤون الرئاسة والداخلية، وكلية الشرطة، إعادة مشروع قانون التعليم إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام؛ لإعادة دراسته وتبويبه، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

واستغرق المجلس نحو أربع ساعات في مناقشة مشروع قانون التعليم، وبعد مناقشة نصف مواد المشروع الذي يتكون من 14 مادة، تقرر إعادته للجنة المختصة؛ لإجراء المزيد من الدراسة، وإعداد مشروع أشمل، يتواكب مع النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأقر المجلس مشروعي قانونين اتحاديين؛ الأول بشأن إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة.

كلية الشرطة

ويهدف مشروع القانون الخاص بكلية الشرطة إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية، ومجلس الإدارة؛ بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة؛ لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية، وتعديل مدة الدارسة بكلية الشرطة في مرحلة البكالوريوس إلى فصول دراسية، وفقاً لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي، ومعالجة وضع طلبة كلية الشرطة الدارسين حالياً على النظام الأكاديمي الحديث، والذين سيتخرجون أوائل عام 2020، ومعالجة وضع الدارسين من خريجي الجامعات والذين يتم إلحاقهم بكلية الشرطة؛ بقصد تخريجهم ضباطاً، ومعالجة الأوضاع المالية الخاصة بكلية الشرطة، وبناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.

لجان المجلس

وأشاد صقر غباش في بداية الجلسة بعمل ودور لجان المجلس التي باشرت عملها بجدية متناهية منذ نهاية أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر.

وأعرب عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن تهنئته لأعضاء المجلس بالعام الجديد، مؤكداً أنها بداية موفقة ومباركة للمجلس؛ من خلال جدول الأعمال الحافل، والأداء المتميز، كما هنأ الدكتور عمر النعيمي بتعيينه أميناً عاماً للمجلس.

مدارس حكومية

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من جانب آخر، أكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أنه لا يوجد طالب مواطن واحد تقدم لمدارس حكومية وتم رفضه، لعدم وجود مقعد.

وقال الوزير رداً على سؤال قدمه حمد الرحومي حول أعداد الفصول الدراسية والمدارس الحكومية في الدولة؛ بأن هناك خطة لإحلال وبناء مدارس جديدة على مستوى الدولة، بالتنسيق مع «برنامج الشيخ زايد للإسكان»؛ لتخصيص أراض لإنشاء مدارس قريبة من المجمعات السكانية، مشيراً إلى أنه يجري استكمال إنشاء مجمعين تعليميين في دبي.

وأضاف: إن هناك خطة استراتيجية؛ لتطوير الطاقة الاستيعابية للمدارس ؛ بحيث تتناسب مع نسبة النمو السكاني، وأعداد الطلبة، وخلال أربع سنوات تمت إضافة أبنية ومدارس جديدة، ودخل الخدمة أول مجمع تعليمي في إمارة الشارقة، بما يتواكب مع خطة المدرسة الإماراتية، وأشار بالنسبة للمدارس ذات العمر الطويل، بأن هنالك خطة تطويرية لها؛ وتم إضافة العديد من الفصول الدراسية بعدد 2695 فصلاً. من جانبه أشاد الرحومي بالرد الإيجابي لوزير التربية والتعليم على سؤاله حول الاهتمام بإنشاء المزيد من المدارس الحكومية .

رسائل

وفي بند الرسائل الواردة إلى المجلس، اطلع المجلس على رسالتين واردتين من عبد الرحمن محمد العويس، الأولى بشأن «طلب مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن «التعاونيات» بصفة الاستعجال، والثانية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة».

كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن الطلب المقدم من لجنة رؤساء اللجان حول لجنة المستقبل، ومذكرة بشأن تقارير توصيات الموضوعات العامة للفصل التشريعي السادس عشر.

الرحومي يطلب حضور الزيودي

طلب حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، حضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إلى المجلس، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الوارد من الوزير، للإجابة عن سؤاله، حول الأسباب التي دعت الوزارة لتأخير فترة السماح للصيادين بصيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، إلى أول نوفمبر/‏‏تشرين الثاني، بدلاً من 15 أكتوبر/‏‏تشرين الأول.

إحالة 6 مشاريع قوانين للجان المختصة وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة 6 مشاريع قوانين واردة من الحكومة للجان المختصة؛ لإعداد التقارير؛ عنها تمهيداً لمناقشتها بجلسات مقبلة، شملت مشروعين أحيلا بصفة الاستعجال وتمت الموافقة عليهما بجلسة أمس؛ الأول مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2013 بشأن وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، والثاني مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة.

ذكرى حبيب الصايغ حاضرة

ذكرى المرحوم حبيب الصايغ كانت حاضرة في أروقة المجلس؛ حيث أشاد الحضور من الوزراء والأعضاء والإعلاميين خلال الاستراحة بجهود المرحوم وخبرته الواسعة في متابعة المجلس الوطني الاتحادي خلال أدواره السابقة، وكتاباته وتحليلاته المتميزة.

وأشاروا إلى أنه كان يطلق على المرحوم العضو 41؛ حيث تم تخصيص مقعد له مع الأعضاء داخل القاعة؛ لمتابعة جلسات المجلس، وتفاصيل المناقشات التي تدور.