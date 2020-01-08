«مسامير».. إبداع رقمي يصل السينما بشخصيات أكثر نضجاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد حمدي شاكر

افتتح صناع فيلم الرسوم المتحركة السعودي الأول «مسامير»، أمس الأول، عرضه الخاص في سينما فوكس بمول الإمارات في دبي، تمهيداً لطرحه في صالات السينما الخليجية والمصرية غداً.

حضر حفل الافتتاح مالك نجر مخرج الفيلم، والمنتج والمؤلف عبد العزيز المزيني، والفنانان إبراهيم الخير الله، وعبد العزيز الشهري، ومخرج الرسوم الإماراتي حيدر محمد، والإعلامي هاني الحامد.

بدأ العرض بكلمة افتتاحية لنجر قال فيها: «الفيلم تطور بشكل كبير عن المسلسل الذي كان يبث عبر «يوتيوب»، فالقصة أكثر عمقاً وتعقيداً، والشخصيات أكثر نضوجاً، إلى جانب أن الصورة والموسيقى تطورتا بشكل سيلاحظه الجمهور».

وأوضح نجر: «الرسوم في الفيلم مغايرة تماماً لما هي عليه في سلسلة «يوتيوب»، إذ استخدمنا أسلوب «Cutout» في التحريك للسلسلة اليوتيوبية سابقاً، وهو أسلوب اقتصادي في التحريك على خلاف أسلوب «Frame By Frame» الأكثر تعقيداً».

من جانبه، كشف عبدالعزيز المزيني، عن فكرة إنتاج الفيلم، موضحاً أنها ظهرت منذ عام 2017 عندما أعلن عن فتح صالات السينما في السعودية، مبيناً أنه في حال حقق الفيلم نجاحات ونتائج مميزة سيعملون على إنتاج جزء آخر.ولفت إلى أن الفيلم استغرق في إنتاجه ما يقارب 13 شهراً، وأن صناعة أفلام التحريك مثلها مثل صناعة أي منتج آخر، موضحاً أنها تبدأ قبل مرحلة الإنتاج، لجلب الاستثمارات والبحث عن الرعاة.

وعن الفئات العمرية المستهدفة من العمل، قال المزيني: «دائماً كنا نخاطب فئة عمرية أكبر عبر مسلسل «مسامير»، مع إبقائه آمناً للأطفال، وهذا ما قمنا به في الفيلم، وهو ما لمسناه في عرضنا الأول في الرياض الأسبوع الماضي».