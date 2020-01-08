جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تخطو بثقة نحو العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

منذ انطلاقتها في عام 2012، حقّقت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي نجاحات وإنجازات متتالية، حيث بلغ إجمالي المشاركات في الجائزة 756 مشاركة، منها 337 من إمارة الشارقة، و255 من بقية أنحاء الدولة، و164 من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت الجائزة مؤخراً، عن توسعة نطاقها في دورتها السابعة للعام عام 2020، التي فتحت باب التسجيل منذ فترة لتصبح جائزة عالمية، إضافة إلى إعادة هيكلة استراتيجيتها لتعزيز مكانتها كجائزة لها أثر دولي.



العالمية أصبحت حتمية



وقال طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: من أهم سمات هذا العصر، تلاشي الحدود الثقافية والمعلوماتية بين الأمم، بحيث لم يعد من الممكن التعامل مع قضايا الاتصال داخل حدود جغرافية معينة، فالتواصل اليوم عملية كونية شاملة تتدخل فيها عناصر داخلية، وخارجية، لذا كان التطوّر الذي شهدته جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عبر استحداث فئات عالمية، بمثابة استجابة طبيعية للاستحقاق الذي أفرزته هذه المتغيرات، وارتقاء في أهداف الجائزة من تعزيز معايير الممارسة والتخطيط على المستويين المحلي والإقليمي، إلى التناغم مع التجربة العالمية ومد جسور تبادل الخبرات بينها وبين المؤسسات في المنطقة. وأضاف أن التحديات المشتركة التي يشهدها العالم اليوم من تنامي التطرف والشعبوية والانعزال لدى بعض الفئات في العالم، إلى جانب الحاجة للمزيد من التواصل بين الثقافات والشعوب وبناء جسور التعاون، تفرض على الاتصال الحكومي أن يصل لكل مكان في العالم، وهذا يعني تبني معايير مختلفة عن السائدة اليوم.

وبين أنه سيتم خلال هذه الدورة، التعرّف إلى قضايا أكثر تفصيلًا وتخصيصاً، وسنكتشف طريقة استخدام المؤسسات الرسمية اتصالًا مؤثّراً وفاعلًا لخدمة أهدافها.

وأشار إلى أن الفئات العالمية الجديدة التي استحدثتها الجائزة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين وحدات الاتصال الحكومي من مختلف دول العالم وتساهم في تعريف المؤسسات المحلية والإقليمية على طرق وثقافات اتصال جديدة.



8 فئات جديدة

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واستعرض الفئات الجديدة التي استحدثتها الجائزة إضافة إلى تطوير بعض الفئات المعتمدة في الدورة السابقة، وهي فئة «صوت المجتمع» الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُمنح للحملة، أو الجهة التي أحدثت أكبر تأثير في المجتمع من خلال الاتصال الحكومي، وفئة «أفضل برنامج إعلامي أحدث فارقاً» التي تمنح للبرنامج الذي أحدث تأثيراً اجتماعياً إيجابياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام التقليدية، وفئة «أفضل منسق للاتصال الحكومي» التي تمنح للموظف الذي يظهر قدرات مثالية في تولي وظيفة الاتصال في هيئة حكومية بدولة الإمارات.

وقال: عند استحداث فئات تضاف إلى قائمة الجائزة، نراعي أن تغطي الجائزة كل مجالات الاتصال الحكومي، وأن تسلط الضوء على أولويات الاتصال في الساحة الجغرافية التي تستهدفها الجائزة، إلى جانب المساهمة في تعميم الفئة المعتمدة على وحدات الاتصال في المؤسسات والحكومات الأخرى.



على مستوى عالمي



وكانت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي استحدثت 7 فئات عالمية، وهي «أفضل صورة إعلامية للاتصال الحكومي»، وستمنح لشخصية أو جهة إعلامية أسهمت صورتها في إحداث تأثير في وعي الجماهير، أو مواقفهم تجاه قضية معينة، إضافة إلى فئة «أفضل استخدام للبيانات»، تُمنح إلى الهيئة التي أظهرت أفضل استخدام للبيانات وأبدعت في فنون عرضها بهدف توصيل المعلومات.

وتضم الفئات العالمية الجديدة أيضاً، فئة «أفضل فكرة لزيادة إشراك أجيال المستقبل (التأثير)»، وتمنح لهيئة أو فريق يعمل في حملة أثبتت زيادة التفاعل من قِبل جماهير مختلفة من جيل الشباب واليافعين، وفئة «أنجح شراكة للتواصل المجتمعي»، وتقدّمها إلى أي هيئة أثبتت نجاح حملة ما بالاعتماد على شراكة مبتكرة بين طرفين أو أكثر، وأخيراً فئة «أفضل مبادرة للتعامل مع الأخبار المفبركة»، وتُمنح للهيئات التي طوّرت أدوات ناجحة لتحليل المعلومات ورصد المزيف منها.

وأشار إلى أن الفئات العالمية ركزت على ممارسات الاتصال التي تهدف إلى بناء صورة عالمية عن الدول أو المؤسسات، إلى جانب الممارسات ذات العلاقة بالتفاعل بين الأجيال واستخدام البيانات والأخبار الوهمية.



تطوير فئات



وإلى جانب الفئات الجديدة، تم تطوير خمس فئات سابقة، وهي فئة «أفضل اتصال حكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية»، حيث كانت هذه الجائزة متاحة لمنطقة الخليج العربي فقط. وفئة «أفضل حملة اتصال حكومي عالمي» وهي متاحة للجميع حول العالم بعد أن كانت مخصصة لدولة الإمارات. وفئة «أفضل شخصية مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي» المقتصرة على دولة الإمارات، بعد أن كانت متاحة لمنطقة الخليج العربي.

ومن الفئات التي تم تطويرها أيضاً، فئة «أفضل منظومة دعم لموظف الاتصال الحكومي» التي كانت مقتصرة على المتحدث الرسمي. وفئة «أفضل استخدام للتكنولوجيا الحديثة في التواصل المجتمعي»، التي كانت مخصصة للتطبيقات الذكية بهدف دعم الاتصال الحكومي وتيسير آلية التفاعل والتواصل الإيجابي مع الفئات المستهدفة، إذ أصبحت هذه الفئة تشمل المؤسسات أو الهيئات الحكومية التي أطلقت تطبيقاً ذكياً، أو فيديو، أو استخدمت تقنية حديثة تساعد على دعم الاتصال الحكومي، وتسهيل التفاعل مع الجمهور.

وأبقت الجائزة على ثلاث فئات كانت معتمدة من الدورة السابقة، وهي فئة «أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي لإمارة الشارقة»، وفئة «أفضل إدارة للاتصال خلال الأزمات في دولة الإمارات»، إلى جانب «فئة أفضل مبادرة للشباب في الاتصال الحكومي - المنطقة العربية».