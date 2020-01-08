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مسيرة التطوير في الإمارات لم تتوقف منذ قيام الدولة الاتحادية على يد المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وإخوانهما المؤسسين، طيب الله ثراهم، ويتواصل زخمها عاماً بعد عام، وها هي تستعد هذا العام للاحتفال بمرور 50 عاماً على قيامها، لتتواصل قصة النجاح والإبداع التي أتقنها إنسان الإمارات، وبات يعلّمها للعالم.

بالأمس، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس دبي، «مجلس الإنجاز»، الذي يعول عليه الكثير، لتتواصل رحلة الإنجاز في الإمارة، وتم خلاله اعتماد تطوير خطة من خمسين هدفاً لدبي خلال الأعوام الخمسة القادمة، وسيتم الإعلان عنها خلال 60 يوماً، وهذه الخمسين هدفاً في الخطة، ستنفذ برقابة صارمة من المجلس؛ لضمان أعلى معايير التنفيذ؛ حيث ذكر سموه: «ما نعلنه سننفذه عبر فريق العمل.. أو نستبدل الفريق»، وفي كلام سموه تنبيه لفرق العمل بضرورة تنفيذ هذه الأهداف وفق ما هو مخطط، وإلا فالبديل موجود؛ وذلك لأن دبي لا تقبل الفشل أو الكسل، إنها تسير وفق دورة عمل متكاملة، بروح الفريق الواحد، كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

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كثيرة هي القرارات التي اتخذها مجلس دبي، وكلها تسير وفق ما خطط الشيخ محمد بن راشد؛ حيث قال سموه: »... سُنّة دبي هي التغيير والتطوير المستمر.. ولم أتوقف شخصياً عن التجديد والتغيير منذ خمسين عاماً... ولن أتوقف«، وفي كلام سموه ما يؤكد أن درة المدن دبي مقبلة على مرحلة جديدة من التطوير والتحديث خلال الأعوام المقبلة؛ حيث اتخذ المجلس عدداً من القرارات أبرزها، أجندة من 50 هدفاً ومشروعاً لإنجازها خلال 5 سنوات، وباعتماد نظام جديد لحوكمة الشركات بإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، كذلك تشكيل مجلس دبي للإعلام برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة وآليات لتطوير النظام، واستحداث منصب نائب مدير عام في دوائر دبي كافة، وبرنامج لتأهيل مديري العموم والرؤساء التنفيذيين الجدد، كما أقر المجلس البدء فوراً بتطوير مخطط حضري جديد للإمارة يعمل على تطوير خريطة جودة الحياة بدبي، ويضمن أن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل المرافق لأفضل مدينة في العالم.

هي قرارات واعدة وتحمل الكثير من الخير لمواطني دبي والمقيمين على أرضها وزائريها؛ حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «تشكيل مجلس دبي هو بداية لسلسلة من التغييرات الإيجابية في الإمارة بما يتناسب مع الأوضاع الإقليمية والعالمية».

ترقبوا القادم في دبي، فهو الأجمل والأرقي والأكثر إبداعاً وتطوراً.

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