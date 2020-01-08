المجلس البلدي يختتم مهرجان المدام للتسوق الخامس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المدام: ”الخليج 365”

اختتم المجلس البلدي، وبلدية منطقة المدام مهرجان المدام للتسوق الخامس، والذي أقيم بالشراكة مع بيئة، حضر حفل التكريم الشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم، والشيخ محمد معضد بن هويدن، وسلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، وسالم عبيد الميالة، مدير بلدية منطقة المدام ومحمد العميمي، مدير مؤسسة الإمارات للاتصالات فرع الشارقة وعدد من مديري الدوائر وأعضاء المجلسين الاستشاري والبلدي وفنانين ضيوف من سلطنة عُمان الشقيقة.

قدم المهرجان على مدار عشرة أيام عدداً من الأنشطة والفعاليات، منها استضافة فرقة المزيود الحربية وفرقة الريايسة الحربية ودبا الحربية، كما استضاف عروضاً من الفلكلور الشعبي لعدد من الدول العربية والآسيوية منها مصر وفلسطين والأردن وسوريا والهند، كما نظم مسابقات يومية في التراث قدمها متعب الشمري ومسابقات للأطفال قدمها على خشبة مسرح المهرجان سامح الغباغبي، وكان في الإخراج اليومي للعروض مصطفى أحمد.

كما قدم المهرجان ورشاً يومية متنوعة منها الرسم بالرمل قدمها حازم طنطاوي والخط العربي محمود الشيخ وورش صناعة القماش وصناعة الصابون والطباعة على الزجاج وصناعة الزهور والبطاقات المجسمة والأوريجامي، والتي قدمتها سماح حاكمي أخصائية أشغال يدوية، كما قدمت شركة بيئة عدداً من ورش في إعادة التدوير.والجديد في هذا العام تقديم عرض مسرحية «بوغنوم حايص في البحايص» بمشاركة نخبة من الممثلين الإماراتيين منهم عبد الله بو عابد وعبد الله الجفالي وسالم القرص وفاطمة حسن وريم سليمان ومنال الهنا، وإخراج عبد الله بوتعيب

وأثنى سلطان محمد معضد بن هويدن على المشاركة الكبيرة من أهالي المنطقة وزوار المهرجان وتفاعلهم مع أنشطة المهرجان وفعالياته اليومية، وأكد أن المهرجان هذا العام حقق نجاحاً باهراً من خلال العدد الكبير من الزوار وجهود اللجنة المنظمة في تقديم برامج فريدة من نوعها.

في الختام تم تكريم الشريك الاستراتيجي والرعاة والمشاركين ونجوم المسرحية ومقدمي الورش والجهات المتعاونة.