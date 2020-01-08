دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع TCL تدخل سوق الهواتف بمجموعة TCL 10 #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت TCL بالكشف عن سلسلة جديدة من الهواتف الذكية وهي سلسلة TCL 10، وتشمل كلًا من TCL 10 5G و TCL 10 Pro و TCL 10L، وبهذا تنضم العملاق الصيني إلى سوق الهواتف الذكية هذا العام رسمياً خلال فعاليات مؤتمر CES2020.

بداية بهاتف TCL 10 5G وأبرز ما يميزه هو دعمه لتقنية 5G، ويأتي هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة Snapdragon 765، أما بالنسبة لباقي هواتف هذه السلسة فلا يدعمون تقنية 5G، لكن هناك عدة مواصفات متشابهه فيما بينهم مثل إحتوائهم على أربع كاميرات خلفية، بالإضافة إلى دعم كلًا من شاشات الهواتف الثلاثة تقنية NXTVISION الخاصة بشركة TCL.

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وتتمثل الإختلافات في التصميم، فمثلًا هاتف TCL 10 Pro يأتي بشاشة AMOLED بحافة علوية، أما TCL 10 5G فيحتوي على كاميرا أمامية مثبتة في الزاوية اليسرى العلوية للشاشة، أما كاميرا The 10 Pro الامامية فتوجد في المنتصف العلوي للشاشة، كما تتميز هذه السلسة من الهواتف بمجموعة متلائمة ورائعة من الألوان الرائعة.

المصدر

هذا الموضوع TCL تدخل سوق الهواتف بمجموعة TCL 10 #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.