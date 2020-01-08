إيران: ارتفاع عدد ضحايا تشييع جثمان سليماني إلى 50 قتيلا و213 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 50 قتيلا وأكثر من 213 مصابا.
ونقل التلفزيون الإيراني عن إدارة الطوارئ في كرمان «ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع خلال تشييع جثمان سليماني في كرمان جنوب غرب إيران إلى أكثر من 50 قتيلا و213 جريحا»، مضيفا أن هناك عدد من الجرحى في حالة حرجة.
وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأميركية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية.
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