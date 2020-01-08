دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Realme X50 5G بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Realme اليوم عن هاتف Realme X50 5G الذي ينطلق بتصميم ثقب الشاشة مع كاميرة أمامية مزدوجة، كما يدعم معدل تحديث إطارات 120Hz، ويضم تحديث جديد لواجهة ColorOS.

يتميز هاتف Realme X50 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.57 إنش، تدعم معدل تحديث إطارات 120Hz، وتضم كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 765G، التي تضم شريحة مودم 5G مدمجة، كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين بين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويأتي هاتف Realme X50 5G بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، والذي يدعم دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة لإنتاج صور بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات tele، بينما يتميز المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro.

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كما يضم هاتف Realme X50 5G بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية VOOC 4.0 للشحن السريع بقدرة 30W، كما ينطلق هاتف Realme X50 5G بواجهة Color OS 7.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، وهو أول إصدار للشركة بواجهة مخصصة من Realme.

ومن المقرر أن يتوفر Realme X50 5G للبيع اليوم في السوق الصيني، على أن يأتي النموذج الرئيسي بسعر 320 يورو مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Realme X50 5G بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.