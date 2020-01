دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady Tilta تطلق Mini Matte Box و Mini Follow Focus لكاميرات ميرورليس و DSLR

أعلنت Tilta الشركة المختصة بتصنيع المعدات والاكسسوارات السينمائية عن قطعتين جديدتين من المعدات السينمائية الراقية والتي تساعد على التصوير باستخدام كاميرات DSLR وكاميرات ميرورليس، أحدث الإضافات كانت Mini Matte Box و Mini Follow Focus وكلاهما يتميز بتصميم مضغوط وخفيف الوزن، دعونا نتعرف على اهم مواصفات هذه المعدات. © القيادي Tilta تطلق Mini Matte Box و Mini Follow Focus لكاميرات ميرورليس و DSLR

يساعد المات بوكس الجديد من Tilta المصورين على التقاط مشاهد خالية من الوهج،

مع اعطائهم خيارات تركيب متعددة للملحقات مثل ميكروفونات وأضواء LED وذلك

عن طريق فتحات برغي قياسية 3/4 بوصة ومحولات ثنائية لـ Cold Shoe.

كما يسمح المات بوكس للمصورين باستخدام فلاتر دائرية ومربعة

في نفس الوقت والتي يمكن تركيبها في الأمام والخلف على التوالي.

– تصميم مدمج وخفيف الوزن (150 مم × 120 مم × 40 مم ؛ 140 غرام تقريباً).

– تصميم قابل للتعديل

– حاجب اعلى قابل للدوران 180 درجة

– ثقوب 3/4 ” قياسية في الصناعة

– محولات Cold Shoe

– تركيب الفلاتر في مقدمة المات بوكس أو خلفه

– حلقات تثبيت للعدسات 82 مم نزولاً حتى 62 مم

– السعر: 99$ دولار امريكي. * Tilta Mini Follow Focus

تم تصميم Mini Follow Focus الجديدة ليكون مدمج وخفيفة الوزن قدر الإمكان

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على الكاميرا الخاصة بهم خفيفة ومحمولة،

يصل وزنه إلى 220 غرام فقط، تم تصنيع هذا النظاك كوحدة واحدة مع ملحق قضيب

قابل للضبط من شأنه أن يسمح للمستخدمين بتركيب العدسات من أي حجم تقريبًا.

يتميز الفولو فوكس بالدوران بزاوية 360 درجة مع توقفات ثابتة قابلة للتعديل،

وقرص تعليم قابل لإعادة الاستخدام. * ميزات Tilta Mini Follow Focus

– مدمجة وخفيفة الوزن

– تصميم قابل للتعديل

– محول قضبان 15mm

– محطات توقف AB

– قبضة من المطاط لضان عدم الانزلاق

– قرص تعليم يمكن تنظيفه وإعادة استخدامه

– متوافق مع أي كاميرا

سيتم بيع كل من Mini Matte Box و Mini Follow Focus بسعر

يبلغ 99$ دولار امريكي لكل منهما وهو متوفر الآن للطلب والشحن حول العالم،

للمزيد من المعلومات توجه للموقع الرسمي للشركة.

