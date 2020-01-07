الرئيس العراقي وغوتيريش يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، المستجدادت والتطورات الإقليمية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه صالح من غوتيريش، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية، اطلعت عليه الخليج 365.

وذكر البيان، أنه "جرى خلال المكالمة الهاتفية، بحث آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية وموقف المجتمع الدولي منها".

ونقل البيان عن الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده على "حرص المنظمة الأممية على دعم استقرار العراق وحفظ سيادته".

وشدد غوتيريش على "ضرورة ضبط النفس والاحتكام إلى لغة العقل والحكمة في معالجة الأزمات".

Advertisements

بدوره، أعرب الرئيس العراقي عن "شكره وتقديره للأمين العام على اتصاله وحرصه على أمن وسلامة العراق".

وشدد صالح، على "الحرص أن يكون العراق ساحة ومرتكزاً للتوافق والسلام الإقليمي والدولي، والنأي به عن الصراعات والنزاعات والتوتر".

وقتل سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وشكل هذا التطور تصعيداً كبيراً بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان لبغداد وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، الإثنين، بفرض عقوبات على العراق إذا طالبت بغداد برحيل القوات الأمريكية بطريقة غير ودية.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.