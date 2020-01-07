أمير قطر يبحث مع ترامب تطورات الوضع في العراق

أحمد يوسف/ الخليج 365 بحث امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع بالمنطقة لاسيما المستجدات في العراق. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير القطري بترامب اليوم الثلاثاء بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وجرى خلال الاتصال "مناقشة تطورات الأحداث في المنطقة، لاسيما آخر المستجدات في العراق، والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية وتخفيف حدة التوتر لضمان الأمن والاستقرار." كما تناول الاتصال "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها وتعزيزها"، بحسب ذات المصدر.

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