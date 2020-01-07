الأردن وكندا تؤكدان ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره، وتجنيب المنطقة أي تهديد لأمنها واستقرارها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ترودو بالعاهل الأردني، الثلاثاء، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.
وحسب المصدر، جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين، والتطورات في المنطقة.
وتصاعدت حدة التوتر في العراق والمنطقة، إثر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، وآخرين كانوا برفقتهما، فجر 3 يناير/كانون الثاني الجاري، في قصف صاروخي بالعاصمة العراقية بغداد.
وتتبادل الولايات المتحدة وإيران، حليفتا بغداد، التهديدات بعد مقتل سليماني، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلاد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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