خالد بن سلمان يلتقي نائب مستشار الأمن القومي البريطاني







اسماء السيد - التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بنائب مستشار الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية البريطاني اليوم الثلاثاء. وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي “بحثت هذا اليوم في لقائي مع نائب مستشار الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية البريطاني، التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

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