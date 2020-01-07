خالد بن سلمان يبحث مع ترمب الجهود لمواجهة التحديات









اسماء السيد - واشنطن: التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في واشنطن.

ونقل نائب وزير الدفاع السعودي رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس الأميركي.

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وبحث الأمير خالد بن سلمان مع الرئيس ترمب أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي التقى، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كلاً على حدة.

وجرى خلال اللقاءين استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، والتحديات المشتركة بين البلدين، وبحث ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.