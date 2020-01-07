تأجيل دفن قاسم سليماني في مسقط رأسه

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وكان 35 شخصا على الأقل قد قتلوا، الثلاثاء، خلال جنازة قاسم سليماني بمدينة كرمان، مسقط رأسه.
ووصل جثمان سليماني، الثلاثاء، إلى مسقط رأسه ليدفن هناك، وشاركت حشود غفيرة في تشييعه بصورة غير منظمة، مما أدى إلى وقوع حادث التدافع.
وكان سليماني بمثابة الرجل الثاني في إيران، وتمتع بنفوذ كبير في عدد من دول المنطقة، خاصة العراق، نتيجة شبكة الجماعات المسلحة التي كونها في أنحاء المنطقة.
شاهد ايضًا: بعد مقتله.. من هو قاسم سليماني
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وأثار مقتله تهديدات إيرانية جديدة للمصالح الأميركية، إلى جانب تهديدات من ميليشيات طهران بتنفيذ هجمات في المنطقة.
شاهد ايضًا: حشود من الإيرانيين في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه جنوب شرق إيران
مقدم من فرنس 24
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إيران: إسماعيل قآني قائدا جديدا لـ"فيلق القدس" خلفا للجنرال سليماني
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حشود من الإيرانيين في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه جنوب شرق إيران
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.