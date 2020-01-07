سفير اليابان يطلب من الرئيس اللبناني التعاون في قضية "غصن"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab كارلوس غصن

وطلب السفير الياباني من الرئيس اللبناني المزيد من التعاون في قضية كارلوس غصن، تفاديا لتداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين، بحسب مراسلنا.

وقد أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البرت سرحان في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية أن النيابة العامة التمييزية تسلمت أصولا "النشرة الحمراء" التي صدرت عن مكتب الإنتربول في اليابان والمتعلقة بقضية كارلوس غصن، وستباشر بإجراء المقتضى في ضوئها.

واعتبر سرحان أن غصن "مواطن لبناني وله الحق بالمعاملة على هذا الأساس من ناحية القضاء المختص والقوانين المرعية، وأن دخوله الى الأراضي اللبنانية هو قانوني، وبالتالي فإن إقامته على الأراضي اللبنانية تمت على هذا الأساس، كما أن الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة العدل، لم تتلق حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة غصن".

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أما فيما يتعلق بالبلاغ الذي تقدم به عدد من المحامين ضد غصن بـ"جرم التطبيع مع العدو الإسرائيلي" من خلال انتشار صور له على مواقع التواصل الاجتماعي تعود الى العام 2008 وتشير إلى لقاء بينه وبين الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز ورئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، فقد أكد الوزير سرحان بأن الملف لا يزال قيد المتابعة.

ومن المقرر أن يتحدث كارلوس غصن للإعلام في لبنان غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن يدلي بتفاصيل عن مزاعم أوردها عن شركة نيسان منذ اعتقاله في نوفمبر من العام 2018 قائلا إنه كان هناك انقلاب بدعم من الحكومة للإطاحة به من رئاسة الشركة.