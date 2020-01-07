دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع وان بلس تكشف عن هاتف Concept One بزجاج يدعم إخفاء الكاميرة #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت شركة وان بلس نموذج لهاتف جديد بعنوان Concept One في فعاليات مؤتمر CES، تقدم من خلاله عرض حي لتصميم زجاج غير شفاف يتيح إخفاء الكاميرة الخلفية.

قد لا ينطلق هاتف وان بلس الذي كشف عنه في فعاليات مؤتمر CES هذا العام إلى الأسواق، إلا أن الشركة تكشف عن رؤيتها الجديدة في تصميم الزجاج من خلال هاتف Concept One.

كانت شركة وان بلس قد أعلنت في وقت سابق خلال هذا الأسبوع عن تقنية الزجاج الغير شفاف الذي يأتي لدعم إخفاء الكاميرة، واليوم تقدم الشركة عرض حي لهذا التصميم الجديد.

ويمكن لعدسات الكاميرة الخلفية أن تختفي بشكل تام في الجهة الخلفية في الزجاج الغير شفاف باللون الأسود الداكن، عند إغلاق تطبيق الكاميرة، ومن ثم تظهر عدسات الكاميرة عند تنشيط تطبيق الكاميرة، حيث تظهر الثلاثة ثقوب المميزة بتصميم رأسي.

ويهدف هذا التصميم في كاميرة Concept One إلى دعم ميزة تجميلية، كما أنها غير مجهزة للشحن في هواتف وان بلس في الوقت الحالي.

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كما يأتي هاتف Concept One بتصميم جلدي باللون البرتقالي في الجهة الخلفية، ويتوسط التصيمم الجلدي شريط زجاجي باللون الأسود، والذي يأتي بإتساع أكبر عند وحدة الكاميرة الخلفية، حيث يحاكي الهاتف تصميم إصدارات وان بلس من هواتف McLaren، مع هيكل من الألومنيوم المعالج PVD الذي يأتي باللون الذهبي ولامع.

وتشير وان بلس إلى أن تقنية الزجاج الغير شفاف للكاميرة الخلفية المقدمة في هاتف Concept One ستتيح إضافت إعدادات متعددة في الكاميرة الخلفية دون التأثير على تصميم الهاتف، بشكل خاص الإعدادات الخماسية أو الرباعية في الكاميرة الخلفية.

أيضاً إلى جانب التصميم المميز لكاميرة Concept One يدعم زجاج الكاميرة ثلاث أنماط بين شفاف للتصوير، أو غير شفاف لإخفاء العدسات، إلى جانب نمط شبه شفاف الذي يدعم الكاميرة بفلاتر لإلتقاط الصور وتسجيل الفيديو في المواقع المفتوحة ومع سطوع الشمس، من خلال وضع Pro في هاتف OnePlus من خلال زر ND8.

المصدر

هذا الموضوع وان بلس تكشف عن هاتف Concept One بزجاج يدعم إخفاء الكاميرة #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.