القوات الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، 4 فلسطينيين في حادثين منفصلين بمدينة القدس المحتلة، فيما اعتدت بالضرب على آخرين بالمسجد الأقصى، بحسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت اثنين من المصلين قرب باب "الرحمة" أحد أبواب المسجد الأقصى، عقب صلاة العشاء.

وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية اعتدت كذلك بالدفع والضرب بالهروات على مصلين فلسطينيين في محيط مصلى "باب الرحمة" وباب "حطة"، ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى.

وهذا ثاني اعتداء ترتكبه قوات إسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى خلال أقل من 24 ساعة، حيث اعتقلت في وقت سابق الثلاثاء، 5 مصلين في محيط مصلى باب "الرحمة".

على الصعيد ذاته، أفاد مركز معلومات "وادي حلوة" (مركز حقوقي غير حكومي)، بأنّ عشرات المستوطنين الإسرائيليين، قاموا بجولات استفزازية للمصلين المسلمين في محيط مصلى باب "الرحمة".

ورد مواطنون فلسطينيون، على المستوطنين، بهتافات وأناشيد وطنية ودينية، وفق المركز الحقوقي.

وفي حادث آخر، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين إيهاب سكافي، ونور غيث، من بلدة "سلوان"، جنوبي مدينة القدس المحتلة، بحسب ما أفاد شهود عيان للأناضول.

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ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية أي توضيح عن عمليات الاعتقال بالقدس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد صعّدت من ملاحقتها للمصلين والحراس في محيط مصلى "باب الرحمة"، منذ إعادة دائرة الأوقاف الإسلامية، افتتاحه، في فبراير/شباط من العام الماضي، بعد إغلاق إسرائيلي استمر 16 عاما.

وأدان الأردن، الثلاثاء، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بالقدس المحلتة واعتقال عدد منهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، رفض بلاده الاعتداءات على المصلين وإدانتها انتهاكات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المكان وحرية المصلين وسلامتهم.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.