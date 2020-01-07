"منتدى الشباب الإسلامي": مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين

أيسر العيس/ الخليج 365

أكد "منتدى الشباب الإسلامي للحوار والتعاون"، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، استعداده لتقديم الدعم بكافة أشكاله لفلسطين والمؤسسات الشبابية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المنتدى طه أيهان، مع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، جبريل رجوب، بمدينة إسطنبول التركية، بحضور بلال أردوغان، رئيس الفيدرالية الدولية للرياضات التقليدية، وفائد مصطفى، سفير فلسطين لدى تركيا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال أيهان، خلال اللقاء، إن المنتدى على استعداد لإرسال الخبراء والوفود الشبابية لفلسطين بهدف نقل الخبرة، كما أكد استعداده لاستضافة الكوادر الرياضية والشبابية الفلسطينية وتدريبها.

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وبحث الجانبان سبل تقديم الدعم للمؤسسات الشبابية الفلسطينية وخاصة في مدينتي القدس والخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اللتان تتعرضان "لممارسات إسرائليية متواصلة ومخططات استيطانية وتهويدية".

واستعرض اللقاء عددا من الأفكار والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز صمود الفلسطينيين، وفق المصدر ذاته.

والتقى رجوب الذي يزور تركيا، الإثنين، مع وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو، في العاصمة أنقرة، وبحث معه قضايا ذات علاقة بقطاعات الشباب والرياضة والكشافة.

ووضع المسؤول الفلسطيني، الوزير التركي في صورة البرامج التي ينفذها المجلس الأعلى للشباب والرياضة (حكومي) لتنمية والنهوض بقطاع الشباب والرياضة بفلسطين، وأبرز التحديات التي يواجهها خاصة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والقيود التي يفرضها على الرياضة الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.