وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الباكستاني المستجدات الإقليمية

أحمد يوسف/ الخليج 365 بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي المستجدات على الساحة الإقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الباكستاني مع وزير خارجية قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). جرى خلال الاتصال "مناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية في المنطقة".

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