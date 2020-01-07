الأردن يدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في "الأقصى"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أدان الأردن، الثلاثاء، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بالقدس المحلتة واعتقال عدد منهم .

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ونقل البيان عن متحدث الوزارة، ضيف الله الفايز، تأكيده رفض بلاده الاعتداءات على المصلين وإدانتها انتهاكاًت إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المكان وحرية المصلين وسلامتهم.

كما أدان المتحدث الأردني قيام السلطات الإسرائيلية بنصب أعمدة خشبية ومعدنية عند الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، مُطالباً بإزالتها فوراً.

وأكد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى، بموجب القانون الدولي، وكافة أعمال الصيانة والترميم هي صلاحية حصرية لها.

وحذر الفايز من مغبة استمرار الانتهاكات بحق الحرم الشريف والمصلين، مطالبًا بوقفها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، 5 فلسطينيين في محيط مصلى باب الرحمة، شرقي المسجد الأقصى.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مقتضب، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 شبان وفتاة.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365 إن قوات الشرطة الإسرائيلية، اعتدت على عدد من الفلسطينيين بالضرب، قبل اعتقال الفلسطينيين الخمسة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد صعّدت من ملاحقتها للمصلين والحراس في مصلى باب الرحمة، منذ إعادة دائرة الأوقاف الإسلامية، افتتاحه، في شهر فبراير/شباط من العام الماضي، بعد إغلاق إسرائيلي استمر 16 عاما.

ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية توضيح عن سبب الاعتقال.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.