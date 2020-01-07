الناتو يسحب مؤقتا بعض عناصره من العراق

مصطفى كامل / الخليج 365

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الثلاثاء، سحب بعض عناصره من العراق "مؤقتا"، عقب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الحلف في بيان: "نتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية موظفينا"، بحسب قناة "يورو نيوز".

وأضاف: "يشمل ذلك إعادة تمركز مؤقت لقسم من موظفينا في مختلف المناطق داخل العراق وخارجه".

وتابع أن الحلف "يبقي مع ذلك على وجوده في العراق".

والسبت، أعلن الناتو تعليق مهامه التدريبية في العراق، على خلفية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في قصف جوي أمريكي ببغداد.

وقال ديلان وايت، وكيل المتحدث باسم الناتو، في تصريح للأناضول، إن "الحلف يتابع التطورات في المنطقة عن كثب".

وأوضح أن الناتو على اتصال وثيق بالمسؤولين الأمريكيين، وأن أمينه العام ينس ستولتنبرغ، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بعد اغتيال سليماني.

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ولفت وايت إلى أن بعثة الحلف التدريبية في العراق لديها بضع مئات من العناصر، مضيفا أنها تعزز الوحدات الأمنية في البلاد بناء على طلب الحكومة العراقية.

وأوضح أن بعثة الحلف في العراق ستستمر، غير أنها ستوقف مهام التدريب مدة مؤقتة.

وتصاعدت حدة التوتر في العراق والمنطقة، إثر مقتل سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، الجمعة.

وأثارت الغارة الجوية الأمريكية غضب العراق، حيث صوت البرلمان، الإثنين، على قرار يدعو الحكومة إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، وقالت الحكومة لاحقا إنها تعد الخطوات الإجرائية والقانونية لتنفيذ القرار.

في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على العراق إذا طالب برحيل قوات بلاده بطريقة غير ودية.

وتتبادل الولايات المتحدة وإيران، حليفتا بغداد، التهديدات بعد مقتل سليماني، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلاد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.