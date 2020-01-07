بريطانيا تعلن وضع طائراتها وسفنها بالشرق الأوسط في حالة "تأهب"

لندن/ الخليج 365

وزير الدفاع البريطاني بن ولاس خلال جلسة خاصة لمجلس العموم لبحث تداعيات مقتل سليماني:



- لندن تريد التأكد من وقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة

- نقلنا موظفينا غير الأساسيين من المنطقة الخضراء في بغداد إلى معسكر "التاجي" شمال العاصمة

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن ولاس، الثلاثاء، وضع الطائرات والسفن في منطقة الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد، عقب مقتل قاسم سليماني وتهديد إيران بالرد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "ولاس" في جلسة علنية خاصة لمجلس العموم البريطاني (البرلمان)، لبحث تداعيات مقتل سليماني، قائد "فيلق القدس" الإيراني، فجر الجمعة، في غارة أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقال ولاس إن "سليماني تسبب في قتل وتشريد الآلاف من السوريين ومواطنين آخرين في الشرق الأوسط، ولندن تريد التأكد من وقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

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وأضاف: "وضعنا الطائرات والسفن في المنطقة على أهبة الاستعداد للتدخل إذا ادعت الحاجة".

كما أشار إلى نقل المملكة المتحدة موظفيها غير الأساسيين من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى معسكر "التاجي" شمال العاصمة.

وقُتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، وآخرين كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد.

وفجّر مقتل سليماني مواقف دولية متباينة بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل سريع للشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.