السعودية: القبض على "أخطر إرهابي" في القطيف









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تمكنت أجهزة الأمن السعودية من القبض على أخطر إرهابي في القطيف اليوم الثلاثاء، ويدعى محمد بن حسين علي آل عمار، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016.

ويعد محمد حسين علي العمار من أخطر المطلوبين والمتورطين بأكثر من قضية إرهابية منها اختطاف الشيخ الجيراني وعمليات سرقة ونهب، وأيضا استهداف دورية أمنية في الشرقية في حي الخضرية بالدمام، وأخرى في بلدة المجيدية التي راح ضحيتها رجل أمن وأصيب زميله، كذلك قام آل عمار وميثم، باستهداف دورية أمنية مكلفة بحماية مساجد القطيف، وتورط آل عمار بإلقاء قنابل مولوتوف على مبنى حكومي بالقطيف.

كما يعتبر محمد حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، إذ تورط في اختطاف "الجيراني" وحوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام. وفي سجل الإرهابي "آل عمار" جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.

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ويشار إلى أن "آل عمار" متورط في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، واستشهد رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله. كما يشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف ونجا الثلاثة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد جددت إعلانها عن الإرهابيين التسعة المطلوبين في قضايا أمنية في يناير 2016،ومنها استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، و تخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة في القطيف والدمام .

وقائمة التسعة المطلوبين قد شملت:

1 ـ جعفر بن حسن مكي المبيريك - سعودي الجنسية (1065041715) .

2 ـ فاضل عبدالله محمد آل حمادة - سعودي الجنسية (1075107712) .

3 ـ علي بلال سعود آل حمد - سعودي الجنسية (1086259171) .

4 ـ محمد بن حسين علي آل عمار - سعودي الجنسية (1028775482) .

5 ـ ميثم بن علي محمد القديحي - سعودي الجنسية (1055836306) .

6 ـ مفيد حمزة بن علي العلوان - سعودي الجنسية (1065133108) .

7 ـ ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج - سعودي الجنسية (1024360263) .

8 ـ حسن محمود علي عبدالله - بحريني الجنسية (2214679249) .

9 ـ أيمن إبراهيم حسن المختار - سعودي الجنسية (1046319834) .