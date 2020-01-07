الرئاسة التركية: أولويتنا في ليبيا هي إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت

أنقرة/ الخليج 365
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن أولوية بلاده في ليبيا هي إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.
وقال قالن "أولويتنا في ليبيا إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار".
وأعرب عن استنكاره لعدم إدانة المجتمع الدولي لهجمات حفتر، وعدم محاسبته على جرائمه.
وحول الوضع في سوريا، أشار قالن أن موقف تركيا من نظام بشار الأسد واضح، وأن الأسد فقد صفة القائد الذي سينقل سوريا إلى مستقبل ديمقراطي وتعددي يسوده السلام.
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