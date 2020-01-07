الرئاسة التركية: أولويتنا في ليبيا هي إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت

أنقرة/ الخليج 365

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن أولوية بلاده في ليبيا هي إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.

وقال قالن "أولويتنا في ليبيا إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار".

Advertisements

وأعرب عن استنكاره لعدم إدانة المجتمع الدولي لهجمات حفتر، وعدم محاسبته على جرائمه.

وحول الوضع في سوريا، أشار قالن أن موقف تركيا من نظام بشار الأسد واضح، وأن الأسد فقد صفة القائد الذي سينقل سوريا إلى مستقبل ديمقراطي وتعددي يسوده السلام.

يتبع//الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.