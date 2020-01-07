لجنة شعبية تطالب بـ"قوة ضاغطة" لرفع الحصار عن غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

دعت لجنة شعبية فلسطينية، الثلاثاء، إلى "تشكيل قوة ضاغطة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا" لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، المستمر منذ عام 2006.

وطالب رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية) جمال الخضري، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، المجتمع الدولي بتأدية دور "أكثر فاعلية" تجاه رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وشدد "على ضرورة العمل بشكل كبير لتشكيل قوة ضاغطة فلسطينا وعربيا وإسلاميا ودوليا على الاحتلال لرفع الحصار، وإنهاء آثاره الخطيرة".

وقال الخضري: "سنكثف جهودنا ونبذل مزيدا من التواصل مع المجتمع الدولي وأحرار العالم، وليتشارك الجميع في تحقيق هذه الرؤية".

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وأكد "أهمية الحراك الدولي حيث إن القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجرم جميعها الحصار الذي يمثل عقوبة جماعية لمليوني فلسطيني يعيشون في غزة، والعقوبة الجماعية مخالفة للقانون الدولي الإنساني وهي ما يمارسه الاحتلال".

ولفت إلى أن "نحو 85 بالمئة من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وربع مليون عامل معطل عن العمل، فيما المصانع ما زالت تعمل بـ 20 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، وتقيدت حركة الاستيراد والتصدير".

واعتبر الخضري أن "إنهاء الحصار الإسرائيلي، يعني بداية لنهوض كبير في غزة، وتحسن الأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية".

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

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