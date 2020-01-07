جمعية إسلامية بلجيكية توزع مساعدات إنسانية على سوريين

هطاي/ الخليج 365

وزعت جمعية "يد المساعدة البلجيكية" الإسلامية الخيرية، الثلاثاء، مساعدات إنسانية على العائلات السورية بولاية هطاي التركية (جنوب)، وبمنطقة عفرين، شمال غربي سوريا.

وشملت المساعدات، الموزعة من طرف جمعية "يد المساعدة البلجيكية" الإسلامية الخيرية(Helping Hands Belgium)" التي أسسها نشطاء مسلمين، معاطف وأحذية شتوية، إضافة إلى طرود غذائية.

وجرى توزيع المساعدات على العائلات السورية المحتاجة، في قضاء "قرق خان" بولاية هطاي، وفي مخيمات النازحين بمنطقة عفرين.

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وقال نائب رئيس الجمعية، علي جان أونال، للأناضول، إن توزيع المساعدات على المحتاجين، جرى بالتعاون مع جمعية "هطاي للتضامن" التركية.

وأوضح أونال، أنهم وزعوا 500 طردا غذائيا، و1000 من الأحذية والمعاطف الشتوية، مقدما الشكر للفاعلين الذين ساعدوا على توفيرها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أيضا أرسلت جمعية "يد المساعدة البلجيكية" مساعدات شتوية إلى الأطفال السوريين في تركيا وداخل سوريا.



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