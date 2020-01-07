الحلبوسي: العراق يعمل على تخفيف حدة التوتر في المنطقة

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، إن بلاده تعمل على تخفيف حدة التوتر في المنطقة، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الحبوسي من وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب، وفق بيان صادر عن البرلمان العراقي، اطلعت عليه الخليج 365.

وأفاد البيان، بأنه جرى خلال الاتصال: "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، وتداعياتها على المنطقة".

ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده، "حرص العراق على تعزيز التعاون مع كندا، لتحقيق المصالح المشتركة في المجالات كافة".

وشدد الحبوسي على "أهمية احترام السيادة العراقية وحفظ استقرار العراق والمنطقة"، منوهاً إلى أن "العراق يعمل على تخفيف حدة التوتر".

Advertisements

من جهته، أعرب وزير الخارجية الكندي، وفق البيان، عن "حرص بلاده على التعاون والالتزام بسلام العراق واستقراره وازدهاره"، مؤكدا على "استمرار الشراكة مع الشعب العراقي لتحقيق هذه الأهداف".

وتصاعد التوتر بصورة كبيرة في المنطقة، بعد مقتل سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، الجمعة.

وأثارت الغارة الجوية الأمريكية غضب العراق، حيث صوت البرلمان الاثنين على قرار يدعو الحكومة إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد. وقالت الحكومة لاحقاً إنها تعد الخطوات الإجرائية والقانونية لتنفيذ القرار.

في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بفرض عقوبات على العراق إذا طالبت بغداد برحيل القوات الأمريكية بطريقة غير ودية.

وتتبادل الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان لبغداد، التهديدات بعد مقتل سليماني، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.