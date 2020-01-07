ليبيا.. القوات الحكومية تستهدف تمركزات لحفتر جنوبي طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الثلاثاء، استهدافها تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمحور الخلاطات جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان لـ"محمد قنونو"، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، نشره المركز الإعلامي "بركان الغضب" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال قنونو إن قوات المنطقة العسكرية بطرابلس التابعة للوفاق سيطرت على تمركزات لقوات حفتر، بما فيها مستشفى ميداني.

وأضاف أن القوات الحكومية "استهدفت تمركزات الجيش بمحور الخلاطات" جنوبي طرابلس، دون تفاصيل أكثر.

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وأشار إلى وجود تعزيزات من قوات الوفاق في محيط سرت (شرق) تمكنت من التعامل مع قوات حفتر التي حاولت التقدم تجاه "بويرات الحسون" غربي المدينة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قوات الحكومة الليبية أن انسحابها من مدينة سرت تكتيكي لحماية المدنيين، كاشفةً أن من هاجم المدينة قوة متعددة الجنسيات.

والإثنين، أعلنت قوات حكومة الوفاق أنها تتعامل مع مليشيات تابعة لحفتر، تحاول التقدم إلى البوابة 17 شرق مدينة سرت.‎

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس والمدن التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.