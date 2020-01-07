85 شاحنة مساعدات أممية تدخل إدلب السورية عبر تركيا

هطاي / الخليج 365 أرسلت الأمم المتحدة، الثلاثاء، مساعدات إنسانية إلى مدينة إدلب السورية (شمال غرب)، عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي. وذكر مراسل الخليج 365، أن 85 شاحنة دخلت الأراضي السورية، من معبر "جيلوة غوزو" بولاية هطاي جنوبي تركيا. وأضاف أن المساعدات سيتم توزيعها على المحتاجين في إدلب وريفها.

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