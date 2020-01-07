قمة أوروبية في بروكسل الثلاثاء لبحث التوتر بليبيا

بروكسل/ شريفة جتين/ الخليج 365

يجتمع وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب الممثل السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل في بروكسل، بوقت لاحق، الثلاثاء، لمناقشة التوتر المتزايد في ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي، أن وزراء خارجية الدول المشاركة في عملية برلين سيجتمعون اليوم، في بروكسل، لبحث الخطوات اللازمة لإنهاء أعمال العنف في ليبيا.

Advertisements

ولفت ستانو، أن التوتر المتزايد في ليبيا بلغ أبعادا خطيرة. مشيرا أن ليبيا ستكون في البند الرئيسي في جدول الأعمال.

وتشن قوات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس والمدن التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.