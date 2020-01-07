موسكو/ الخليج 365
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، العاصمة السورية دمشق، في زيارة التقى خلالها رئيس النظام بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين "زار العاصمة السورية دمشق، وأجرى لقاء مع بشار الأسد"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي تجول في شوارع دمشق، وسيتجه في وقت لاحق إلى عدد من المناطق السورية.
وخلال لقاء بوتين والأسد، قال الأول إنه تم "تحقيق شوط كبير في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها"، وفق المصدر نفسه.
كما نقل الكرملين عن الأسد "امتنانه لروسيا على المساعدة في مكافحة الإرهاب وإعادة السلام".
وتعد هذه الزيارة الثانية التي يجريها بوتين إلى سوريا منذ تقديم موسكو الدعم لقوات الأسد في سوريا منذ العام 2015.
ويزور الرئيس الروسي، غدا الأربعاء، مدينة إسطنبول، للمشاركة في مراسم افتتاح خط أنابيب "السيل التركي" الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.و"السيل التركي"؛ مشروع لمد أنبوبين لنقل 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى تركيا وأوروبا مرورا بالبحر الأسود. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين في زيارة مفاجئة لسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.