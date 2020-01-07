بوتين في زيارة مفاجئة لسوريا

موسكو/ الخليج 365

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، العاصمة السورية دمشق، في زيارة التقى خلالها رئيس النظام بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين "زار العاصمة السورية دمشق، وأجرى لقاء مع بشار الأسد"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي تجول في شوارع دمشق، وسيتجه في وقت لاحق إلى عدد من المناطق السورية.

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وخلال لقاء بوتين والأسد، قال الأول إنه تم "تحقيق شوط كبير في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها"، وفق المصدر نفسه.

كما نقل الكرملين عن الأسد "امتنانه لروسيا على المساعدة في مكافحة الإرهاب وإعادة السلام".

وتعد هذه الزيارة الثانية التي يجريها بوتين إلى سوريا منذ تقديم موسكو الدعم لقوات الأسد في سوريا منذ العام 2015.

ويزور الرئيس الروسي، غدا الأربعاء، مدينة إسطنبول، للمشاركة في مراسم افتتاح خط أنابيب "السيل التركي" الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.و"السيل التركي"؛ مشروع لمد أنبوبين لنقل 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى تركيا وأوروبا مرورا بالبحر الأسود. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.