صحيفة الخليج الإلكترونية

غني كسره ورديح

داوي قلبي الجريح

خذني لينبع حبيبي

من شوقي أبغى أستريح .

…

ليله في الشرم تسوى

ما على الدنيا وفيها

مع رطب نخلك وقهوه

ينبع ..ينبع الله عليها .

وغني كسره ورديح

داوي قلبي الجريح

خذني لينبع حبيبي

من شوقي أبغى أستريح

….

جيت عاشق جيت أهوى

بشموخ رضوى أتغزل

لو يقولوا اللي يقولوا

ينبع أجمل.. ينبع أجمل .

وغني كسره ورديح

داوي قلبي الجريح

خذني لينبع حبيبي

من شوقي أبغى أستريح

***

حنت الكف وقالت

وقف الحسن عندي

يا هلا بكل الحبايب

صاينه في الحب عهدي .

وغني كسره ورديح

داوي قلبي الجريح

خذني لينبع حبيبي

من شوقي أبغى أستريح

للشاعر

سليمان المشدق