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صحيفة الخليج الإلكترونية
غني كسره ورديح
داوي قلبي الجريح
خذني لينبع حبيبي
من شوقي أبغى أستريح .
…
ليله في الشرم تسوى
ما على الدنيا وفيها
مع رطب نخلك وقهوه
ينبع ..ينبع الله عليها .
وغني كسره ورديح
داوي قلبي الجريح
خذني لينبع حبيبي
من شوقي أبغى أستريح
….
جيت عاشق جيت أهوى
بشموخ رضوى أتغزل
لو يقولوا اللي يقولوا
ينبع أجمل.. ينبع أجمل .
وغني كسره ورديح
داوي قلبي الجريح
خذني لينبع حبيبي
من شوقي أبغى أستريح
***
حنت الكف وقالت
وقف الحسن عندي
يا هلا بكل الحبايب
صاينه في الحب عهدي .
وغني كسره ورديح
داوي قلبي الجريح
خذني لينبع حبيبي
من شوقي أبغى أستريح
للشاعر
سليمان المشدق
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