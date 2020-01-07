الأمير خالد بن سلمان : ناقشت مع ترمب جهود مواجهة التحديات الإقليمية

صحيفة الخليج الالكترونية

التقى نائب وزير الدفاع ، الأمير خالد بن سلمان، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، في البيت الأبيض.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه نقل رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى ترمب.

كما ناقش الأمير خالد بن سلمان مع ترمب، الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبحث معه التنسيق والتعاون بين السعودية وأميركا.

وكتب الأمير خالد بن سلمان على “تويتر”: “بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت أمس بفخامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاملاً رسالة من سموه، كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية”.