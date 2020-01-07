واشنطن تحذر من احتمالية استهداف إيران للسفن التجارية

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صحيفة الخليج الالكترونية
وجهت الإدارة البحرية الأمريكية اليوم ،تحذيرا للسفن المارة في الممرات المائية تحسبا لهجوم إيراني ،عقب التوترات السياسية بالمنطقة .
ولا يختلف التحذير، الساري اليوم وحتى 13 من يناير (كانون الثاني) الجاري، كثيرًا عن التحذير الأول الذي صدر الجمعة الماضي، وفقاً لـ”رويترز”.
ويؤكد التحذيران أنه “لا يزال هناك احتمال بحدوث عمل إيراني ضد الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة”.
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