اخبار الخليج

واشنطن تحذر من احتمالية استهداف إيران للسفن التجارية

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت الإدارة البحرية الأمريكية اليوم ،تحذيرا للسفن المارة في الممرات المائية تحسبا لهجوم إيراني ،عقب التوترات السياسية بالمنطقة .

ولا يختلف التحذير، الساري اليوم وحتى 13 من يناير (كانون الثاني) الجاري، كثيرًا عن التحذير الأول الذي صدر الجمعة الماضي، وفقاً لـ”رويترز”.

ويؤكد التحذيران أنه “لا يزال هناك احتمال بحدوث عمل إيراني ضد الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحذر من احتمالية استهداف إيران للسفن التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا