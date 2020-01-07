فرضية إختبار جاهزية المولدات الكهربائية بالتنسيق مع شركة الكهرباء بالمنطقة

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الخليج - ياسر الحبيشي
نفذ مجمع مستشفى احد العام فرضية اختبار جاهزية المولدات الكهربائية وذلك بعد التنسيق مع شركة الكهرباء .
حيث تم فصل التيار الكهربائي عن المستشفى والمنطقة السكنية المحيطة به وعلى الفور استجابت المولدات
اتوماتيكيا وكذلك احمال الطوارئ المثبتة على المولدات في مدة لا تتجاوز 20 ثانية , وجرى التأكد من قبل فريق
المستشفى من ربط أنظمة الخدمات ( الهواء الطبي – الشفط الجداري – مضخات المياه للمستشفى – مضخات المياه للسكن )
على المولدات , وتمت اعادة التيار الكهربائي بنجاح عند تمام الساعة 4 عصراً أي بعد 20 دقيقة من فصل التيار الكهربائي .
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