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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يلتقي ترامب ويسلمه رسالة من ولي العهد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
التقى نائب وزير الدفاع الأمیر خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الإثنین، الرئیس الأمريكي دونالد ترامب، وسلمه رسالة من ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان.
ونشر الأمیر خالد بن سلمان صوراً من الزيارة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” وعلق علیھا قائلا: “بتوجیھات كريمة من سمو سیدي ولي العھد، التقیت أمس بفخامة الرئیس الأمريكي دونالد ترمب حاملا رسالة من سموه كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسیق والعمل المشترك بین البلدين الصديقین في مختلف الجوانب، بما فیھا الجھود المشتركة لمواجھة التحديات الإقليمية والدولیة”.
وكان الأمیر خالد بن سلمان قد وصل إلى الولايات المتحدة أمس في زيارة رسمیة، التقى خلالھا وزير الخارجیة الأمريكي مايك بومبیو، ووزير الدفاع مارك إسبر، واستعرض خلال اللقاءين تطورات الأحداث في المنطقة.
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