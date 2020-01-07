بوتين يصل إلى سوريا في زيارة نادرة

قالت وسائل إعلام رسمية سورية ووكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور سوريا، حيث أجرى محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد في دمشق.
وهذه أول زيارة لبوتين إلى سوريا منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017.
ونشرت روسيا قواتها الجوية في سوريا عام 2015 مما رجح كفة الحرب الأهلية لصالح الأسد.
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