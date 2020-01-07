دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع MSI تقدم حواسب ألعاب بشاشة 300 هرتز وبطارية ضخمة #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة MSI لحواسب الألعاب في معرض CES2020 عن جهازين جديدين للألعاب بمعدل سرعة تحديث شاشة يصل إلى 300 هرتز مع بطارية ضخمة.

حاسب MSI GS66 Stealth يأتي بهيكل أسود بتصميم تقليدي، أما حاسب GE66 Raider فيأتي بتصميم مميز ومنافذ أكثر (تشمل منفذ قارئ بطاقات SD) وإضاءة panoramic aurora والتي تعني أن الجهاز سيكون به إضاءة من الجزء السفلي، ويمكن ترقية كلا الجهازين إلى شاشات بقوة 300 هرتز.

الجهازين يحتويات على بطارية ضخمة تبلغ 99.9 وات في الساعة، لكنها قد تستنفذ سريعًا في حال اختيارك شراء الشاشات بقوة 300 هرتز. ولكن إذا لم تكن تلعب ألعابًا بسرعة 300 هرتز فستكون هذه البطارية مناسبة لك.

ومن المحتمل أن يصل متوسط عمر البطارية حوالي ثماني ساعات. البطارية 99.9 وات، ما يجعلها أقل من الحد الذي وضعته إدارة الطيران الفيدرالية لبطاريات الليثيوم أيون المسموح بها على الطائرات وهو 100 وات، ما يعني أنك ستتمكن من إحضار حاسبك المحمول في الطائرة.

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الحاسبين يأتيان بشاشة 15.6 بوصة، ويمكن تزويدهم بالجيل العاشر من معالجات إنتل Core i9 الفئة H. وصرحت الشركة أنها ستستخدم أحدث شرائح رسوميات Nvidia RTX.

لم تصرح MSI بعد عن السعر للجهازين؛ لكن على الأرجح سيأتيان بسعر مرتفع.

المصدر

هذا الموضوع MSI تقدم حواسب ألعاب بشاشة 300 هرتز وبطارية ضخمة #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.