قتلى وجرحى بتدافع مشيعي قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أفاد مراسل RT في إيران، اليوم الثلاثاء، بسقوط قتلى وجرحى إثر تدافع مشيعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

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