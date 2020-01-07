كشف تفاصيل جديدة حول هروب كارلوس غصن.. واليابان تعلق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، الثلاثاء، إن بلاده على اتصال بلبنان ودول أخرى معنية فيما يتعلق بخروج كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة «نيسان» للسيارات، من اليابان.

أضاف «سوجا»، خلال مؤتمر صحفي، أن اليابان أبلغت لبنان بأن خروج «غصن» يدعو للأسف، وأنها ستسعى إلى التعاون في سبيل كشف الحقيقة.

وكشفت وسائل إعلام يابانية، في وقت سابق، تفاصيل جديدة حول هروب «غصن»، الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في اليابان قيد التحقيق في اتهامات بالفساد المالي.

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وبحسب تقارير، فإن «غصن» غادر محل إقامته بالعاصمة اليابانية طوكيو في 29 ديسمبر الماضي، ثم ذهب رفقة شخصين إلى مدينة أوساكا في قطار فائق السرعة.

وشوهد الثلاثة وهم يدخلون فندقا قرب مطار كانساي، ثم غادر الشخصان ومعهما صندوقان لم يخضعا للتفتيش وضعا داخل طائرة خاصة كانت تستعد للإقلاع إلى تركيا.

ويوجد «غصن» حاليا في لبنان، ومنها قال إنه هرب لأنه كان يخضع لمحاكمة «غير عادلة». وتريد اليابان من السلطات اللبنانية ترحيله إليها.